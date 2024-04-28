1 Mayıs 1977'de yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı: '1 Mayıs'ta Taksim'de olma irademizi ortaya koyuyoruz'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:22

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile sol, sosyalist parti üyeleri, 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu’nda bir araya geldi.

Saygı duruşunun ardından hayatını kaybedenleri isimleri okunarak “burada” denildi. Saygı duruşunun ardından konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs günü Taksim Meydanı’na yürüyüş için iki kol oluşturduklarını söyledi. DİSK, TMMOB ve TDB’nin Saraçhane Meydanı’nda buluşacağını belirten Çerkezoğlu, KESK ve TTB’nin ise tüm emek dostlarıyla Beşiktaş Meydanı’nda olacağını açıkladı.

"TAKSİM İRADEMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ"

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamaktaki kararlılıklarını vurgulayan Çerkezoğlu, Emeğe saygının bir simgesi var. O da bulunduğumuz Taksim Meydanı. Taksim Meydanı 1977'den beri yüreğimizdeki bir yaradır. Taksim Meydanı yasaklanan, 2013'ten beri en büyük hasretimizdir. 1 Mayıs Meydanı'nda olmak için mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki Taksim'de olmak yoldaşlarımızın aziz hatırasına sahip çıkmaktır. Tarihsel ve güncel anlamıyla Taksim Meydanı'nda olmak ekmektir, adalettir, hürriyettir, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Verdiğimiz mücadeleyle, hukuksal kazanımlarımızla da birlikte 1 Mayıs'ta Taksim'de olma irademizi ortaya koyuyoruz. 1 Mayıs'ta işçi sınıfının Taksim'de olmasını engellemek herşeyden önce hukuk tanımazlık olur. Bütün dünyada işçiler 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri meydanlarda, kentlerin en merkezi meydanlarında kutlamak hakkına sahiptir" dedi.

"BİR ELİMİZDE KARANFİLLER BİR ELİMİZDE AYM KARARI"

Çerkezoğlu, "1 Mayıs sabahı hepimiz kalkacağız ve yola düşeceğiz. Bir elimizde karanfillerimizi bir elimizde AYM kararını alacağız ve yola düşeceğiz. Bütün halkımıza bu AYM kararını, mahkeme kararının verdiği haklılığı anlatacağız. Öyle sembolik olarak falan değil tam da bu kararda yazdığı gibi her bir işçinin bu ortak değeri gelecek kuşaklarına taşımanın görev ve sorumluluk olduğu bilinciyle yola çıkacağız. 1 Mayıs sabahı bütün işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, 1Mayıs'ta Taksim'de olmak isteyen herkesi bir elimizde karanfil, bir elimizde de Anayasa Mahkemesi kararıyla Taksim'e yürümeye çağırıyoruz. Bizi engellemeye çalışanları hukuka saygılı olmaya çağıracağız" ifadelerini kullandı.

Taksim'deki anma töreni, Kazancı Yokuşu'na karanfillerin bırakılması ile sona erdi.