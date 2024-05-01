1 Mayıs'ta Saray'dan mesaj... Oktay Saral, Taksim'e yürümek isteyenleri hedef aldı: 'Size demokrasi fazla'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:14

Güncelleme: 01.05.2024 - 15:14

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e yürümek isteyen yurttaşları hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral'ın kullandığı ifadeler tepki çekti.

Saraçhane'de yaşanan arbedeye dair görüntüler paylaşan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Derdi 1 Mayıs’ı kutlamak olanın yolu Taksim olmamalı...

Devletin uygun gördüğü birçok alanda kutlama yapmayı kabul etmeyeceksin, sırf kaos olsun diye Taksim'i kutsallaştırıp tabulaştıracaksın...

"SİZE DEMOKRASİ ÇOK FAZLA"

Devletin emniyet güçlerine saldıran vandallara ve onların destekçilerine söylüyorum; her defasında demokrasi örneği gösterdiğiniz başta ABD ve Avrupa ülkelerinde bu vandallıkları yapsaydınız sonunuz ne olurdu

Size ve sizin gibi hukuk ve kural tanımazlara demokrasi çok fazla… Ya devlet başa ya kuzgun leşe!"