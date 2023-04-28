Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: 'Bu kadar siyasallaşmayın...'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:42

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Twitter'dan paylaştığı "Atatürk Havalimanı" başlıklı video ile bir müjde duyurdu.

İKİ İSİM VERDİ

Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi.

"Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" dedi.

HALUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun müjdesinin ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP liderine tepki gösterdi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri…



Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…



Nuri Demirağ’ın… pic.twitter.com/0UL1EAMaDA — Haluk Bayraktar (@haluk) April 27, 2023

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN

Bayraktar'ın bu paylaşımına CHP liderinden yanıt gecikmedi. Twitter hesabından Bayraktar'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş."

Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş. https://t.co/KhHoM1QUen — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "Atatürk Havalimanı" başlıklı videosunda şunları söylemişti:

"Merhaba sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında... İçini ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı...

Bu havalimanını bir çoğunuz yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip, Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan teyyare mektebine dayanır."

"HALKI KOV, KENDİN İÇİN HAVALIMANINI GASP ET"

"Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuş'lar, Ahmet Ali Çeliktel'ler, Mehmet Fazıl Bey'ler ve daha niceleri... Hep Yeşilköy teyyare mektebinde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.

Densizler, böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim."

"HAVACILIK VE UZAY SANAYİMİZİN DİNAMOSU OLACAK"

"Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep ön görülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu; tabii ki hayır. O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra, Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamız'ın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak."

"EREN ÖZMEN VE FATİH ÖZMEN İLE YAPACAĞIZ"

"Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.

Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pislerde bunları yapacağız."

"HAYALİM, DAĞDEVİREN İLE ÖZMEN'IN BU KONUDA TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARIDIR"

"Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayada aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren ile MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da, Atatürk'ün size emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurtdışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız."

"BAY KEMAL ASLA BUNLARI PARTİ PROPAGANDASINA DÖNDÜRMEYECEK"

"İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan dream chaser uzay mekiği, 2015'te 'MARSLI' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi dream chaser'ları da olacak. Bunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti... Herkes yerini bilecek."