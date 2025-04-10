102 gence tahliye! Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Şimdi sıra diğerlerinde...'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:51

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:51

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP PM Üyesi Berkay Gezgin'in de arasında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

"ŞİMDİ SIRA DİĞER GENÇLERİMİZDE"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından "Berkay Gezgin’in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye oldu. Şimdi sıra diğer gençlerde. Onlar da umutla; dışarıdaki milyonlar gibi adalet bekliyor. Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır" paylaşımını yaptı.