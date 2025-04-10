102 gence tahliye! Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Şimdi sıra diğerlerinde...'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP PM Üyesi Berkaz Gezgin'in de arasında bulunduğu 102 gencin tahliye olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, "Şimdi sıra diğer gençlerde. Onlar da umutla; dışarıdaki milyonlar gibi adalet bekliyor. Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır" dedi.

102 gence tahliye! Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Şimdi sıra diğerlerinde...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:51

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP PM Üyesi Berkay Gezgin'in de arasında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

"ŞİMDİ SIRA DİĞER GENÇLERİMİZDE"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından "Berkay Gezgin’in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye oldu. Şimdi sıra diğer gençlerde. Onlar da umutla; dışarıdaki milyonlar gibi adalet bekliyor. Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır" paylaşımını yaptı.


Etiketler: #Mansur Yavaş #Berkay Gezgin #Tahliye

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