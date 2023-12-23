Manisa’ya şehit ateşi düştü: Şehidin son paylaşımı yürek burktu...

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 22:42
Manisa’ya şehit ateşi düştü: Şehidin son paylaşımı yürek burktu...
Abone Ol google-news

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak’ın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Babası İkram Budak’a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi.

Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
Şehit Enes Budak’ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesinin de 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. 

ŞEHİDİN SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan” yazarak fotoğraflarını paylaştı.


Şehit Manisa

İlgili Haberler

Yozgat'a şehit ateşi düştü

Yozgat'a şehit ateşi düştü
24 saatte 12 şehit... İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı!

24 saatte 12 şehit... İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı!
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı: 'Hesabı misliyle sorulmaktadır...'

Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı: 'Hesabı misliyle sorulmaktadır...'

En Çok Okunan Haberler