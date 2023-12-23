24 saatte 12 şehit... İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurmasının ardından son 24 saatte şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin 'Milli Yas' çağrısını sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 22:00
24 saatte 12 şehit... İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın dün yaptığı açıklamayla birlikte şehit sayısı 12'ye yükseldi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, X hesabından yaptığı paylaşımla 'Milli Yas' çağrısında bulundu.

Zorlu şunları söyledi: "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve bareberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz.???? Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!"


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