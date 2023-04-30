13 yaşındaki çocuğa 'Erdoğan'a hakaret' davası: Cezalandırılması istendi

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:10

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:10

Ceza mahkemelerinde hemen her yıl binlerce yurttaş ve hatta çocuklar, “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla hâkim karşısına çıkarılıyor. “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. 2022’de tam 16 bin 753 kişi ceza mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarıldı.

BirGün'de yer alan habere göre her gün çok sayıda yurttaşa dava açılırken, 13 yaşındaki bir çocuğa da “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 yaşındaki B.C.G. hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle soruşturma yürütüp iddianame hazırladı. Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi de iddianameyi kabul ederek B.C.G. hakkında dava açtı.

CİMER’E ŞİKÂYET ETMİŞLER

Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 2009 doğumlu B.C.G.’nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildiği belirtildi. İfadesi alınan B.C.G., WhatsApp grubunda bulunan şahısların “Şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanına hakaret etme kastı olmadığını belirten çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, 13 yaşındaki çocuğun, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi. Savcı, çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.