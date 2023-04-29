Erdoğan İzmir'de muhalefete hakaret etti: 'Çapsızların son çırpınışları'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 18:21

Güncelleme: 29.04.2023 - 18:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında sık sık Millet İttifakı'nı hedef alan Erdoğan, hakaret etmekten de geri durmadı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biliyorsunuz, son birkaç gündür doktorlarımızın tavsiyesi üzerine şehir programlarına katılamadım. Fakat bugün, Ankara'dan canlı bağlantı ile iştirakler oldu. İstanbul'da TeknoFest'te gençlerle buluşarak yeniden milletimizle ruberu programlarımıza geri döndük. İstanbul'da 360 bin kişiyle bir aradaydık. Gençlik kiminle nerede nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor.

TERÖR SUÇLAMASI

Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla alnımıza ne yazılmışsa onun geleceği inancıyla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık.

"BAY BAY KEMAL'İ UĞURLAMA SEÇİMİ"

Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle, parlamentoda içinde kapalı kapılar ardında Bay Bay Kemal acaba ne görüştü, şunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu? Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı.

"İZMİR KARARINI VERMİŞ"

Ben bugün bu muhteşem katılımı görünce, size inanıyorum. İzmir kararını vermiş. Gereğini yapacağına da inanıyorum. Zira konuşuyor; sürekli bir şeyler söylüyor. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor. Ne varsa yaptık. Hala diyor ki daha iyisine layık.

"9'LU MASA"

Her dönemde bir maske ile ayağımıza dolanan eski Türkiye hayaleti, bu defa da 9'lu masa olarak arzı endam eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay Bay Kemal, bulduğu herkese bir yardımcılık hediye etti. Böyle devlet yönetilir mi? Onları yanına almak suretiyle zannediyor ki işi bitireceğim. Benim İzmirli kardeşlerim Kandil'e evet der mi? 14 Mayıs'ta sandıkta cevap verecek. 2 haftamız var, çalışıyoruz. Bunları da sandığa gömüyoruz.

"BULDUYSAN AL GETİR PARAYI"

Bay Bay Kemal, artık bıktık senin şu yalanlarından. Bulduysan al getir parayı. Sen getirdin de biz niye getirdin mi dedik. Eğer Merkez Bankası'na vereceksen ver. Nereye istersen oraya ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar eroin kaçakçısı, onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş. Hayatı yalan.

LGBTİ+ BİREYLER HEDEFİNDEYDİ

Bu milletin aile kurumu sağlamdır sağlam. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Dimdik, adam gibi adam, bizim ailelerimiz böyle. Siz ne ayaksınız ya? Milletimiz bunlara 14 Mayıs'ta anlatacak

"ÇAPSIZLAR..."

Bunlar ömürleri boyunca bu ülkeye yaptıkları tek bir hayırlı hizmetleri, kazandırdıkları tek bir eserleri olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır. Haklarını yemeyelim, yalan söylemeye, iftira atmaya gelince bunların üstüne yok. Son seçimlerde belediye kazandığı yerlerde ulaşımı, sütü, hayatı bedava yapacaklarını söylemişlerdi. Çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. İzmir her yağmurda sele teslim olmuyor mu? İzmir'de bunlar tarafından başlatılıp bitirilen kentsel dönüşüm var mı?"