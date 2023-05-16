14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP ne kadar oy aldı? MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? MHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:38

Güncelleme: 16.05.2023 - 18:39

28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.

MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

MHP, 2018'de yüzde 11,1 oy oranıyla 49 milletvekili çıkartmıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 10,05 oy oranıyla 50 milletvekili çıkardı. 2023 yılında MHP'nin milletvekili sayısı 50 olarak belirlendi.

MHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

ADANA

Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy

AFYONKARAHİSAR

Mehmet Tayzak

AKSARAY

Ramazan Kaşlı

ANKARA 1. BÖLGE

Mevlüt Karakaya

ANKARA 2. BÖLGE

Sadir Durmaz

ANKARA 3. BÖLGE

Yaşar Yıldırım

ANTALYA

Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun

BALIKESİR

Ekrem Gökay Yüksel

BOLU

İsmail Akgül

BURSA 1. BÖLGE

İsmet Büyükataman

BURSA 2. BÖLGE

Fevzi Zırhoğlu

ÇANKIRI

Pelin Yılık

ÇORUM

Vahit Kayrıcı

ELAZIĞ

Semih Işıkver

ERZURUM

Kamil Aydın

GAZİANTEP

Sermet Atay

GİRESUN

Ertuğrul Gazi Konal

GÜMÜŞHANE

Musa Küçük

HATAY

Lütfi Kaçıkçı

ISPARTA

Hasan Basri Sönmez

İSTANBUL 1. BÖLGE

Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter

İSTANBUL 2. BÖLGE

Celal Aydın

İSTANBUL 3. BÖLGE

Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu

İZMİR 2. BÖLGE

Tamer Osmanağaoğlu

KAHRAMANMARAŞ

Zülal Karakoç Dobra, Turan Şahin

KAYSERİ

İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

KIRIKKALE

Halil Öztürk

KİLİS

Mustafa Demir

KOCAELİ

Saffet Sancaklı

KONYA

Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak

KÜTAHYA

Ahmet Erbaş

MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu

MANİSA

Erhan Akçay

MERSİN

Levent Uysal

NEVŞEHİR

Filiz Kılıç

NİĞDE

Cumali İnce

ORDU

Naci Şanlıtürk

OSMANİYE

Devlet Bahçeli

SAKARYA

Muhammet Levent Bülbül

SAMSUN

İlyas Topsakal

SİVAS

Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA

İbrahim Özyavuz

TOKAT

Yücel Bulut

YOZGAT

İbrahim Ethem Sedef