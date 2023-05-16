14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP ne kadar oy aldı? MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? MHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte partilerin milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP ne kadar oy aldı? MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? MHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi…
28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.
MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
MHP, 2018'de yüzde 11,1 oy oranıyla 49 milletvekili çıkartmıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 10,05 oy oranıyla 50 milletvekili çıkardı. 2023 yılında MHP'nin milletvekili sayısı 50 olarak belirlendi.
MHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ
ADANA
Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy
AFYONKARAHİSAR
Mehmet Tayzak
AKSARAY
Ramazan Kaşlı
ANKARA 1. BÖLGE
Mevlüt Karakaya
ANKARA 2. BÖLGE
Sadir Durmaz
ANKARA 3. BÖLGE
Yaşar Yıldırım
ANTALYA
Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun
BALIKESİR
Ekrem Gökay Yüksel
BOLU
İsmail Akgül
BURSA 1. BÖLGE
İsmet Büyükataman
BURSA 2. BÖLGE
Fevzi Zırhoğlu
ÇANKIRI
Pelin Yılık
ÇORUM
Vahit Kayrıcı
ELAZIĞ
Semih Işıkver
ERZURUM
Kamil Aydın
GAZİANTEP
Sermet Atay
GİRESUN
Ertuğrul Gazi Konal
GÜMÜŞHANE
Musa Küçük
HATAY
Lütfi Kaçıkçı
ISPARTA
Hasan Basri Sönmez
İSTANBUL 1. BÖLGE
Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter
İSTANBUL 2. BÖLGE
Celal Aydın
İSTANBUL 3. BÖLGE
Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu
İZMİR 2. BÖLGE
Tamer Osmanağaoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Zülal Karakoç Dobra, Turan Şahin
KAYSERİ
İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy
KIRIKKALE
Halil Öztürk
KİLİS
Mustafa Demir
KOCAELİ
Saffet Sancaklı
KONYA
Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak
KÜTAHYA
Ahmet Erbaş
MALATYA
Mehmet Celal Fendoğlu
MANİSA
Erhan Akçay
MERSİN
Levent Uysal
NEVŞEHİR
Filiz Kılıç
NİĞDE
Cumali İnce
ORDU
Naci Şanlıtürk
OSMANİYE
Devlet Bahçeli
SAKARYA
Muhammet Levent Bülbül
SAMSUN
İlyas Topsakal
SİVAS
Ahmet Özyürek
ŞANLIURFA
İbrahim Özyavuz
TOKAT
Yücel Bulut
YOZGAT
İbrahim Ethem Sedef
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