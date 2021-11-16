15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firariydi: Danıştay tetkik hakimi yakalandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında firari hakimin izine ulaştı.
SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRDİ, KILIK DEĞİŞTİRDİ
Kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, firari hakim Şahin'in saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Eski hakim Şahin'in 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olarak arandığı, kayıtsız adreslerde saklandığı, neredeyse hiç evinden dışarı çıkmadığı, çıktığı zamanlarda ise kılık değiştirdiği belirlendi.
Zanlının saklandığı adreste arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız silah ve dijital materyallere el koydu. FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı hakimin örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı da tespit edildi.
Kumpas davalarının hakim ve savcılarıyla ByLock üzerinden görüşmeleri olan, "mahrem imam" Levent Özgüzel ile yine ByLock üzerinden irtibatlı olduğu belirlenen firari hakiminin işlemleri sürüyor.
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