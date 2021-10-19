FETÖ evlerinde kaldığını darbeden sonra itiraf eden Mehmet Apaydın terfi aldı

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra “tanık” olarak ifade veren ve o dönem cumhuriyet savcısı adayı olan Mehmet Apaydın’ın, FETÖ ile ilişkisi konusunda itiraflarına karşın savcı olduğu ortaya çıktı. Apaydın, FETÖ’nün dershanesine gittiğini, üniversitede FETÖ evlerinde kaldığını, Polis Akademisi sınavı öncesi bazı soruların verildiğini ve FETÖ evlerinde “ağabeylik”, “semt ağabeyliği” ve “bölge üniversite mesullüğü” yaptığını itiraf etti yine de savcı olarak atandı. Görevi sırasında terfi de alan ve yakın zamanda Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’nda görevlendirilen Apaydın, halen görevde.

Cumhuriyet, 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün sonra FETÖ’yle ilişkilerini açıklayan Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Apaydın’ın ifadesine ulaştı. O dönem Sinop’ta “savcı adayı” olarak görev yapan Apaydın, 26 Temmuz 2016’da, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’nın binasında iki adalet müfettişinin eşliğinde ifade verdi. FETÖ’den, “liseyi kazandığında haberi olduğunu” savunan Apaydın, üniversite sınavına FETÖ’ye ait birkaç farklı evde kalarak hazırlandığını söyledi. Apaydın, 2007’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandığını, “sınavı kazandığı yıl FETÖ dershanesindeki bir hocanın yönlendirmesi ise Polis Akademisi sınavına girdiğini ancak yazılı sınavda başarısız olduğunu” kaydetti. Apaydın, “yazılı sınava girmeden önce dershanedeki bir stajyer öğretmenin kendisine 40 tane İngilizce sorusunun bulunduğu bir test verdiğini, sorulardan 20’sinin kendisine verilen testler içinde bulunduğunu” aktardı.

‘MESUL YAPILDIM’

Üniversiteye kaydını yaptırmasının ardından bir dönem ayrı kaldığı cemaate döndüğünü “ev ağabeyi” yapıldığını aktaran Apaydın, “semt ağabeyliği” “bölge üniversite mesullüğü” gibi görevlerde bulunduğu anlattı. “37-40 civarı ev vardı” diyen Apaydın, çağrıldığı Ankara’da “Ebubekir” kod Milas Hâkimi Barbaros Hayrettin Ekici tarafından karşılandığını anlattı. Apaydın, kaldığı evin sorumlusunun ise o dönem Bodrum Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ömer Faruk Aydın olduğunu iddia etti. Apaydın, “sınava hazırlanırken Askeri Hâkimlik Sınavı’nın sorularının kendilerine verilmek istendiğini ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini” iddia etti. Apaydın, “Yazılı sınavlarda başarılı olsam da mülakatlarda elendim. 2014 Ocak ayı gibi İstanbul’a döndüm. İstanbul’da kendim sınavlara hazırlanmaya başladım, cemaatle bir bağım kalmadı” iddiasında bulundu. Apaydın, itiraflarına karşın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 29 Kasım 2016’daki Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Bartın Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Apaydın, son olarak mayıs ayında Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’nda görevlendirildi. Ulaştığımız Apaydın ise konuya ilişkin konuşmak istemedi.