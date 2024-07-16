15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümü nedeniyle TBMM’de tören düzenlendi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı nedeniyle TBMM’de bir dizi tören düzenlendi. Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen ilk törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı. Heyet, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM’ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı. Ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü’nde de anma gerçekleştirildi. Heyet, Meclis’e bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı’na karanfil bıraktı.

ERDOĞAN KATILMADI

TBMM Başkanlığı tarafından daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki törenlere katılacağı ve bir konuşma yapacağı duyurulmuştu. Ancak Erdoğan’ın, programı nedeniyle Meclis’teki törenlere katılmadığı belirtildi. Meclis Tören Salonu’ndaki etkinlik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duası ile başladı.Ardından sela sesleri ile hazırlanan ve 15 Temmuz gecesinden görüntülerin derlendiği kısa filmin gösterimi yapıldı.

MİLLİ MÜCADELE’YE BENZETTİ

Törende konuşan Cevdet Yılmaz, Milli Mücadele’yi 15 Temmuz’la ilişkilendirerek iki dönemde de aynı iradenin gösterildiği söyledi. Yılmaz, “Bu Meclis Milli Mücadele’nin ardından ikinci kez Gazi ünvanıyla şereflenmiştir. 15 Temmuz sadece bir direnişin değil, yeniden doğuşun simgesidir” dedi. TBMM Başkanı Numan 15 Temmuz’dan dersler çıkartılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş; bu derslerin “liyakat, millete sadakat, şeffaflık, devletin kurumlarının güçlü olması” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li milletvekilleri, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve kuvvet komutanlarının yer aldığı heyet, ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü’nde anı fotoğrafı çekti.

‘BUGÜN DE AYNI BELİRTİLER VAR’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen programda konuştu. Ülkedeki en kara günlerinden birinin 15 Temmuz olduğunu söyleyen İmamoğlu,“Bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden de ders çıkarmak asli sorumluluğumuzdur” dedi. İmamoğlu şöyle konuştu:

‘ZULÜM ÇEKTİRDİLER’

“Ders çıkarmadık ve ülkemizde 15 Temmuz koşullarının oluşmasında ekili olanlar, darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli özeleştiriyi yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize hesap vermediler. 15 Temmuz’un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yıla geri dönerek memleketimiz böyle utanç verici bir güne acı bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz. En yüksek makamlardan destek gördüğünü, övgü aldığını gördük, yaşadık. Yıllarca bu konuda yapılan sayısız uyarı ve eleştirilere kulaklarını kapayanlar asıl suçluları bir yana bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini, hapse atıldığını hatta ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de hepimiz biliyoruz. Bugün şehitlerimiz andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve hatta hayatını kaybedenlerin de anılması onlara minnet duyulması hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir.”

‘UYARANLAR SUÇLANDI’

Son yıllarda yaşananlara dikkat çeken İmamoğlu, “Bugün aynı yanlışın farklı boyutlarının tekrarlanma niyetlerini ya da emarelerini görmekteyiz. İktidarı uyarıp eleştirenleri kolayca düşman ve terörist ilan eden akıl, maalesef bizleri sıkıntıya sokmaktadır” dedi. Anma, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi. İmamoğlu, Edirnekapı’daki ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ne de karanfil bıraktı.

‘KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra halka seslenen Erdoğan, “Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. 15 Temmuz’a ‘oyun’ diyenleri, ‘tiyatro’ diyenleri, utanmadan ‘danışıklı dövüş’ diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz’da bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgâhlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır” dedi.

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ELİNİ ÖPTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bahçeli’yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşıladı. Karadeniz, karşılama sırasında Bahçeli’nin elini öptü. Bahçeli, tören mangasını selamlayarak Özel Harekat’tan ayrıldı. (DHA)