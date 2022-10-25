Nureddin Nebati'nin 6 yıl önce söylediği sözler gündem oldu: 'Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 2016 yılında katıldığı bir etkinlikte yaptığı 15 Temmuz açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Nebati, "Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi" dediği görülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 7 Aralık 2016'da katıldığı bir etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Tepkilere neden olan açıklamada Nebati'nin "Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi diyorum ben. Hem kendimizi bildik, hem kendimizi tanıdık, hem bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe edinmiş olduk, 246 şehidimize ve 2 bin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram olarak düşünüyorum ben" ifadeleri kullandığı görülüyor.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
15 Temmuz darbe girişiminde eski eşini ve oğlunu kaybeden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok: "Hadi ordan, Sana ikram olan bize zehir oldu. Siz neyin ne olduğunu ölümle mi öğrendiniz Allah aşkına. Şehit sayısını bile yanlış söylüyorsun Nureddin Nebati. 246 değil, 251 şehit. Bunu bile öğrenmemişsiniz, diğer konular sana ağır gelir zaten."
Hadi ordan , Sana ikram olan bize ZEHİR oldu. Siz neyin ne olduğunu ölümle mi öğrendiniz Allah aşkına.— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) October 25, 2022
Şehit sayısını bile yanlış söylüyorsun @NureddinNebati . 246 değil , 251
şehit. Bunu bile öğrenmemişsiniz , diğer konular sana ağır gelir zaten. https://t.co/i7Go8yIHK7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Nebati: 15 Temmuz, Allah'ın bize bir ikramıydı Darbe girişiminden en çok faydalanan, tek adam sistemini dayatan, zenginliğine zenginlik katan bir tek siz oldunuz. Size elbette 'ikram' gibi gelir. Peki ya şehit olanlar, haksız ihraç edilenler, hayatı kararan milyonlar.."
Nebati: 15 Temmuz, Allah'ın bize bir ikramıydı— Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 25, 2022
Darbe girişiminden en çok faydalanan, tek adam sistemini dayatan, zenginliğine zenginlik katan bir tek siz oldunuz. Size elbette "ikram" gibi gelir.
Peki ya şehit olanlar, haksız ihraç edilenler, hayatı kararan milyonlar.. pic.twitter.com/bZXNNXvlku
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: "Bakan Nebati '246 şehidimize, 2 binin üzerinde gazimize rağmen 15 Temmuz bize Allah'ın bir ikramıydı' demiş! Siz bunu bir de şehit ailelerinin yüzüne söyleyin bakalım nasıl bir kopuşun içinde bulacaksınız kendinizi! Ağızınızdan çıkanı, kulağınız duysun!"
Bakan Nebati " 246 şehidimize, 2 binin üzerinde gazimize rağmen 15 Temmuz bize Allah'ın bir ikramıydı” demiş!— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) October 25, 2022
Siz bunu bir de şehit ailelerinin yüzüne söyleyin bakalım nasıl bir kopuşun içinde bulacaksınız kendinizi!
Ağızınızdan çıkanı, kulağınız duysun!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu. Bu tertemiz olması gereken TSK’nın temizlenmesine vesile olacak bir harekettir” demişti.
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