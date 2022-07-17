15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis’e ilk gelenler CHP’liler oldu

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İktidarın, CHP’lileri hedef alarak, “15 Temmuz’da neredeydiniz” sorusunu yöneltmesine karşın darbe girişimi sırasında, saat 23.18 sıralarında Meclis’e ilk gelen milletvekillerinin CHP’li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğu kamera görüntülerine yansıdı.

TBMM’YE SORDU

Güvenlik kameralarına ait görüntülerde kapıda bir süre görevlilerle tartışan vekillerin daha sonrasında Meclis koridorlarında yürüdüğü görülüyor. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bu kayıtlar üzerine 15 Temmuz gecesi Meclis’e hangi milletvekillerinin geldiğini TBMM Başkanlığı’na sordu.

Bayraktutan, saate göre giriş listesi istedi. TBMM Başkanlığı ise Bayraktutan’ın istemine “Milletvekillerinin TBMM Yerleşkesi ve Genel Kurul salonuna girişlerine ilişkin herhangi bir kayıt tutulmamaktadır” karşılığını verdi.

‘REKLAM YAPARLARDI’

Aldığı yanıta tepki gösteren Bayraktutan, “Biz o gün yoğun ısrarlarımız sonucu karanlık bir Meclis’e girdik. Bizlere ‘Darbeci’ diyenlerden eser yoktu. Bu bağlamda; hain darbe günü TBMM’ye gelen milletvekillerinin kayıt ve görüntülerinin yayımlanması hususunda verdiğimiz önergeye verilen cevap da ‘Kayıt yoktur’ şeklinde. İlk gelenler kendi vekilleri olsaydı, bu cevap böyle olmazdı, her yerde reklamını yaparlardı” ifadelerini kullandı.

‘SAVUNMAYA GELDİK’

O gece yaşadıklarını anlatan Bayraktutan, şunları kaydetti:

“15 Temmuz akşamı; bu parlamentoya ilk gelen üç milletvekilinden biri olarak belirtmek isterim ki, biz yerin altında bir sığınakta ölümü bekledik. Ancak asıl önemli olan, ne için beklediğimiz. O gece biz, bu parlamentoya Recep Tayyip Erdoğan’ın bekasını sağlamaya gelmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük emanetim’ dediği Gazi Meclisimizi savunmaya geldik. CHP’nin her dönemde yol göstericileri olmuştur. Bazen Deniz Baykal, bazen Bülent Ecevit olmuştur. Ama asla Fethullah Gülen ve yandaşları olmamıştır, olmayacaktır!”