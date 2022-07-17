15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis’e ilk gelenler CHP’liler oldu
İktidarın altı yıldır aksini iddia etmesine karşın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM’ye ilk gelenlerin CHP’li milletvekilleri olduğu ortaya çıktı.
İktidarın, CHP’lileri hedef alarak, “15 Temmuz’da neredeydiniz” sorusunu yöneltmesine karşın darbe girişimi sırasında, saat 23.18 sıralarında Meclis’e ilk gelen milletvekillerinin CHP’li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğu kamera görüntülerine yansıdı.
TBMM’YE SORDU
Güvenlik kameralarına ait görüntülerde kapıda bir süre görevlilerle tartışan vekillerin daha sonrasında Meclis koridorlarında yürüdüğü görülüyor. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bu kayıtlar üzerine 15 Temmuz gecesi Meclis’e hangi milletvekillerinin geldiğini TBMM Başkanlığı’na sordu.
Bayraktutan, saate göre giriş listesi istedi. TBMM Başkanlığı ise Bayraktutan’ın istemine “Milletvekillerinin TBMM Yerleşkesi ve Genel Kurul salonuna girişlerine ilişkin herhangi bir kayıt tutulmamaktadır” karşılığını verdi.
‘REKLAM YAPARLARDI’
Aldığı yanıta tepki gösteren Bayraktutan, “Biz o gün yoğun ısrarlarımız sonucu karanlık bir Meclis’e girdik. Bizlere ‘Darbeci’ diyenlerden eser yoktu. Bu bağlamda; hain darbe günü TBMM’ye gelen milletvekillerinin kayıt ve görüntülerinin yayımlanması hususunda verdiğimiz önergeye verilen cevap da ‘Kayıt yoktur’ şeklinde. İlk gelenler kendi vekilleri olsaydı, bu cevap böyle olmazdı, her yerde reklamını yaparlardı” ifadelerini kullandı.
‘SAVUNMAYA GELDİK’
O gece yaşadıklarını anlatan Bayraktutan, şunları kaydetti:
“15 Temmuz akşamı; bu parlamentoya ilk gelen üç milletvekilinden biri olarak belirtmek isterim ki, biz yerin altında bir sığınakta ölümü bekledik. Ancak asıl önemli olan, ne için beklediğimiz. O gece biz, bu parlamentoya Recep Tayyip Erdoğan’ın bekasını sağlamaya gelmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük emanetim’ dediği Gazi Meclisimizi savunmaya geldik. CHP’nin her dönemde yol göstericileri olmuştur. Bazen Deniz Baykal, bazen Bülent Ecevit olmuştur. Ama asla Fethullah Gülen ve yandaşları olmamıştır, olmayacaktır!”
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- 'Eşim, Tayyip Bey'i uyarıyordu...'
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Arıkan cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Yeni adresi belli oldu: Hoca açıkladı