Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması: 'O gece yapamadıklarımız var, hele bir daha kalkışsınlar...'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay Meydanı'nda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin altıncı yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anan Bakan Süleyman Soylu, "Bizim dinimiz bize diyor ki onlar diridirler, siz onları anlayamazsınız. Şehitlerimiz bizimle yanı başımızda. Bizimle beraberler. Sizin bu gece tam altı yıl sonra tuttuğunuz bu nöbette sizinle, bizimle beraberler" dedi.

Türk milletinin bir "yolculuk" içinde olduğunu söyleyen Soylu, "Biz Müslümanlığın, İslamiyet'in son kalesiyiz. Biz 2 bin 200 yıllık büyük bir devlet geleceğinin temsilcileriyiz, bunu biliyoruz. Biz şu anda Hacı Bayram-ı Veli'nin dergahındayız, bunu biliyoruz. Biz büyük, asil bir milletiz. Biz bunun farkında ve idrakindeyiz" ifadelerini kullandı.

Artık Türkiye'de kimsenin darbe yapmaya gücünün yetmeyeceğini belirten Soylu, sözlerinin devamında "O gece yapamadıklarımız var. Hele bir daha kalkışsınlar, o gece yapamadıklarımızı tamamlamak boynumuzun borcudur. Bu millet bizim ne dediğimizi, biz onların ne dediğini en iyi şekilde anlıyor. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli olarak görürüz biz meseleyi. Bu kadar açık ve nettir" diye konuştu.