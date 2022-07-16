Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliğinde taktığı gözlüğün fiyatı gündemde: 10 asgari ücret ediyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı video mesajında "hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz" demişti. Erdoğan, konuşmasında yurttaşları iktidarın uyguladığı programları desteklemeye ve sabretmeye çağırmıştı.

"SABIR TALEP EDİYORUM"

Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video konuşması ile paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, kurdaki dalgalanmalara ve hayat pahalılığına değinerek şunları söylemişti:

"Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum."

YURTTAŞA SABIR, KENDİNE 10 ASGARİ ÜCRET EDERİNDE GÖZLÜK

Erdoğan, yurttaştan sabır istedikten tam bir hafta sonra ise "54 bin 519 liralık" gözlüğü ile 15 Temmuz programına katıldı. İYİ Partili İbrahim Özkan, twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bu gözlüğü bugün bir parti genel başkanının gözünde gördüm. Hoşuma gitti baktım fiyatına 54.519 TL. Ama gözlük güzel."

Bu gözlüğü bugün bir parti genel başkanının gözünde gördüm.

Hoşuma gitti baktım fiyatına 54.519 TL

Ama gözlük güzel ?? pic.twitter.com/suSkJgqYvo — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 15, 2022

AKILLARA YİNE YÜZÜK AÇIKLAMASI GELDİ

Erdoğan'ı taktığı güneş gözlüğünün fiyatının öğrenilmesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konu akıllara yine Erdoğan'ın yüzük açıklamasını getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı iken yaptığı yüzük konuşmasına göndermede bulunan bir yurttaş "Bir yüzükle çıkılan yolda gelinen noktaya bakın 54.518 TL'lik güneş gözlüğü. Doymadılar, bütün bir ülke doyuramadık" dedi.

Diğer bir yurttaş ise "Gözlük olmuş maaşının yarısı kadar bu adam nasıl geçinecek yahu!" sözlerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.