15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde yeni dayatma: Öğretmenlere 'sala' nöbeti
Feke’de öğretmenlere salanın okunacağı saat 00.13’e kadar, İzmir’in Torbalı ilçesinde ise saat 06.00’ya kadar nöbet dayatıldı. Karara tepki gösteren Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, “Fişlemeye zemin hazırlanıyor. 15 Temmuz’un panzehiri, laikliktir” dedi.
Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullara gönderilen resmi yazıyla eğitim çalışanlarını 15 Temmuz gecesi “nöbete” çağırdı. Yazıda, eğitimcilerin gece yarısı okunacak salaya kadar “nöbet tutacağı” belirtildi.
Adana’da Feke Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde program hazırlandı. Alınan kararda, 21.30’da başlayacak programın, 00.13’te sela okununcaya karar süreceği, programa katılım zorunlu olduğu belirtildi. İzmir Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen yazıda ise 15 Temmuz’da saat 22.00’de başlayarak ertesi gün saat 06.00’ya kadar nöbet tutulacağı, “Tüm üyelerin nöbeti aksatmayacağı şekilde hazır bulunmaları gerektiği” vurgulandı.
(Kadem Özbay)
‘FİŞLEMEYE ZEMİN’
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitimcilerin 15 Temmuz gecesi “zorunlu olarak nöbete” çağrılmalarına tepki gösterdi.
Kadem Özbay, “15 Temmuz, yöneticilerin çabalarıyla AKP’nin siyasi şovuna dönüştürülmek isteniyor. Bu dayatmaların kibar adıyla yoklama, gerçek anlamıyla ise fişlemeye zemin hazırladığı biliniyor. Bu, sistematik bir mobbing halini aldı. 15 Temmuz’un panzehiri, tam da iktidar blokunun burun kıvırdığı laikliktir” dedi.
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