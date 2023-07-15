15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti: Emperyalist saldırı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişiminin ardından 7 yıl geçti. O gece 251 yurttaş şehit olurken 2 bin 196 yurttaş ise gazi oldu. 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan edildi, 18 Temmuz 2018 itibarıyla sona erdi. Siyasi iktidar, OHAL sürecinde çıkartılan kanun hükmünde kararnameleri amacından saptırarak yüzlerce akademisyeni, öğretmeni, kamu personelini ihraç etti. İktidar yine bu süreçte her fırsatta FETÖ’ye karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü söylese de FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bugüne kadar herhangi bir etkin girişimde bulunulmadı.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise geçen yedi yılda yaşananlara ilişkin pek çok noktanın halen karanlıkta olduğuna dikkat çekti.

(Hüsnü Bozkurt)



‘EMPERYALİST SALDIRI’

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişimini, askeri bir kalkışma değil emperyalist bir saldırı olarak değerlendirdiğini söyledi. Bozkurt, “15 Temmuz sonrası yaşananlar, ülkeyi yöneten kadroların tarikat ve benzeri oluşumlarla bir derdi olmadığını göstermişti. Ancak darbeye kalkışan Fethullah Gülen’i, hocaefendi dedikleri ve devleti teslim ettikleri hainlerle mücadele ederken aynı zamanda diğer tarikatlara da devletin olanaklarını açmaya devam ettikleri görülmüştür” dedi.

Bozkurt şöyle devam etti: “Bugün iktidar ortaklarının laikliği hedef alan sözleri bu emperyalist planın hâlâ işlemekte olduğunu gösteriyor. Sorun, seçimlerin sonunda kimin iktidara geldiği değil sorun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 57 İslam ülkesi içinde tek devlet olarak laik, demokratik sosyal bir hukuk devleti olarak muhafaza edilip edilmeme sorunudur.”

(Can Kakışım)



‘İKTİDAR KULLANDI’

Akademisyen Can Kakışım, Türkiye’nin o günden beri otoriterleştiğini, medeni ülkeler sınıfından daha da uzaklaştığını söyleyerek “Meselenin aydınlatılmasının tercih edilmediği ortada. Erdoğan nasıl böyle bir girişimi ancak eniştesinden duyabildi, o gece askeri karargâhta neler yaşandı öğrenmek istiyoruz. AKP iktidarı bu olayı kendi çıkarları açısından çok işlevsel biçimde kullandı” dedi.