Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:41

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:41

15 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda yapılan aramalar hız kazandı. Yurttaşlar metro, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araşlarının 15 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metro, vapur ücretsiz olacak mı?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebilecek.

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar yurttaşa ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselletirme işlemini mobil uygulama üzerinden “Kart ekle” alanındaki yönlendirmeleri takip ederek yapmak mümkün. Mobil uygulama haricinde İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri .kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden gerekli bilgiler doldurularak yapılabilir.