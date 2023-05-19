19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun: Kurtuluşa giden yol
Osmanlı Padişahı Vahdettin’in sessiz kaldığı ve hatta önayak olduğu Anadolu’nun işgaline karşı Atatürk’ün önderliğinde, 19 Mayıs 1919’da başlatılan ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 104. yılı kutlanıyor. “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şiarıyla yürütülen mücadele, tam bağımsız, antiemperyalist, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’ni yarattı. İşte kurtuluşa giden yolun öyküsü...
Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, Atatürk önderliğindeki bir avuç yurtseverin 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan ulusal Kurtuluş Savaşı’nı ve Meclis’in bu savaştaki yerini Cumhuriyet’e anlattı.
Osmanlı’dan Cumhuriyete
geçiş sürecinin idealist ve
vatansever aydınlarının,
gücün tümünü elinde toplayan
mutlak monarşiye karşı
olduğunu belirten Uyar,
“Çünkü şahıs yönetimlerinin
modern olmadığını ve
ülkeyi felakete
sürükleyebildiğini
görmüşlerdi”
dedi.
Yürütme,
yasama ve
yargının
ayrı
olmasının,
yani
kuvvetler
ayrılığının
bulunmasının
ve gücün
tek merkezde
toplanmamasının, ortak
aklın varlığının, kontrol ve
dengenin işlemesinin ülkenin
çıkarları açısından modern
dünyanın temel parametresi
olduğunu kaydeden Uyar,
“Meclis’in, ortak aklın
dışlandığı tek adamın
olduğu yönetimlerde onlarla
anlaşmak, iş bitirmek Batı
dünyası açısından çok daha
kolay ve hızlı amaca ulaşma
imkanı sağlar. Ancak bu, hep
milletlerin aleyhinedir” diye
konuştu.
(Hakkı Uyar)
‘İŞBİRLİKÇİ PADİŞAH’
Atatürk’ün öncülük ettiği Kurtuluş Savaşı’nın, başından itibaren ortak akılla hareket etme esasına dayandığını vurgulayan Uyar, “Kuvayı Milliye ve Müdafaai Hukuk hareketi, kongreler toplayarak halkı dahil ederek ülkenin kurtuluşunu gerçekleştirmek istedi. İşgaller döneminde işbirlikçi padişahhalife ve hükümetine rağmen inisiyatif ele alınarak katılımcı bir demokrasi deneyimi yaşandı. 19 Mayıs bu kurtuluş mücadelesinin başlangıç noktasıdır” ifadelerini kullandı.
‘EŞİ BENZERİ YOK’
“Aslında yakın dönem
Türkiye tarihi, saltanat ve
tek adam yönetimi yanlısı
gericilerle çağdaş ve
demokratik bir Cumhuriyet
kurmak isteyenlerin, şahsi yönetime, saltanata karşı olan
ilericilerin mücadelesidir”
değerlendirmesinde bulunan
Uyar, şunları kaydetti:
“Türk Bağımsızlık Savaşı,
20. yüzyılın ilk ve en büyük
bağımsızlık savaşıdır. Bu,
yine istisnai bir şekilde bir
bütün gücün toplandığı Meclis
eliyle yapıldı. O dönemde güç
Atatürk’te değil, Meclis’teydi.
Meclis öncesindeki kongreler
döneminde de esas olan
millete dayanmaktı.
Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı
dönemini yöneten Gazi Meclis,
hem savaşı yönetti hem de
devlet kurdu. Bu, dünyada eşi
benzeri olmayan bir örnektir.
Atatürk de tüm gücünü
milletten ve bu Meclis’ten aldı.
Eski Türkiye’nin merkezinde
Meclis vardı. Yeni Türkiye’nin
merkezinde Meclis yok.
Şüphesiz 19 Mayıs sadece
bir gençlik bayramı değil;
tüm milletin bayramıdır.
Uzun yüzyıllardan sonra
Türk milletinin yeniden
uyanışıdır, Türk Rönesansı’dır.
Cumhuriyetin ilk yüzyılını
tamamlarken, Cumhuriyetin
ikinci yüzyılında gençliğe ve
millete düşen görev, Türkiye’yi
insanlık aleminin en saygın
ve en müreffeh ülkelerinden
biri kılmak olacak. Bunun
merkezinde yeniden Meclis’in
olması bir zorunluluk.”
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