'2 gazeteciye yurt dışına çıkış yasağı geldi'

HalkTV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

'2 gazeteciye yurt dışına çıkış yasağı geldi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:53

Yandaş Cem Küçük, iktidara yakın TGRT'nin canlı yayınında HalkTV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini 'duyurdu'.

Küçük, yayında şunları söyledi:

"HalkTV'nin Gezi dönemindeki yayın yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit getirildi az önce. Tahdit, yurt dışına çıkış yasağı demek. Tahdit, pasaportlara el koyma anlamına da geliyor."

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar da soruşturma kapsamında, Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına 'tahdit' kararı konulduğunu bildirdi. Avşar, başka gazetecilerin de pasaportuna tahdit konulduğu aktardı.

Bu göre, Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın pasaportuna ise herhangi bir tahdit konulup konulmadığı bilinmiyor. Avşar'ın aktardığına göre, Aslı Baykal kendisine 'herhangi bir tahdit kararı konulmasının pek mümkün olmadığını' söyledi. 


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