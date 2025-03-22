CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Böyle paketlerler' diyen Cem Küçük'e: 'FETÖ artığı'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:06

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:06

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Buğra Gökçe de bulunuyor.

Cem Küçük, bilimsel metotlarla İstanbul'daki ekonomik verilerin AKP'nin verileri ile uyuşmaması nedeniyle Gökçe'yi 'paralel yapı' kurmakla suçlamıştı.

Küçük, "Öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'de Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Küçük'ün ifadelerine tepki gösterdi.

BAŞARIR'DAN KÜÇÜK'E TEPKİ

Başarır şöyle konuştu:

"Bakın Cem Küçük ne demiş? İPA'nın başında Buğra Gökçe var. Çok değerli bir arkadaşımız. İstanbul Planlama Ajansı çok önemli verileri bizlerle paylaşıyor. Biz bunları mecliste kullanıyoruz. İşsizlik oranları, enflasyon oranları, pahalılık oranları, her şeyi bakın. 'Sen, devletin verdiği televizyonda söylediği istatistiklere karşı istatistik yaparsan, devletin istatistiklerini kabul etmezsen işte seni böyle paketlerler' demiş. Kim demiş bunu? Cem Küçük demiş. Aynen bu dili kullanmış.

Biliyor musunuz onların korumalarının olduğunu? Benim kırmızı plakam varsa Engin Altay Başkanım bilir. Grup Başkanvekilinin, benim korumam yok. Olmasın bak başka bir şey söylüyorum ama onların niye koruması var?"

"O DOKUNULMAZLIĞIN BİR GÜN KALKACAK"

Daha sonra Küçük, sosyal medya hesabından Başarır'a yanıt vererek, "Boş tenekeden çok ses çıkar. Çok bağırma Ali Mahir. O dokunulmazlığın bir gün kalkacak. Şu yolsuzluk ve terör işlerine cevap ver" ifadelerini kullandı.

"SEN KONUŞMA FETÖ ARTIĞI!"

Bunun üzerine de Başarır, FETÖ'nün merkezi Pensilvanya tabelası önünde Küçük'ün fotoğrafını paylaşarak, ""Sen konuşma FETÖ artığı! Bizim dokunulmazlığımız halkımızın zırhıdır!" dedi.