Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 00:11

Güncelleme: 23.03.2025 - 00:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde yüzbinlerce yurttaş başta Saraçhane Meydanı olmak üzere, yurdun dört bir yanında bir araya geldi.

İstanbul'da başlayan "İmamoğlu" protestoları da yurt geneline yayıldı.

Bu süreçte, sanatçılar ve ünlü isimler de İmamoğlu'na destek mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde birçok sanatçı, Saraçhane'ye giderek İmamoğlu ile dayanışma mesajı verdi.

CEM KÜÇÜK SANATÇILARI HEDEF ALDI

Yandaş Cem Küçük ise, X'ten yaptığı paylaşımda sanatçıları hedef aldı.

Küçük, "Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı. Sayın sanatçı (!) takımı, Ekrem İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi" dedi.

ŞEVKET ÇORUH'UN YANITI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'tan ise Küçük'e yanıt gecikmedi.

Çoruh, Küçük'e, "Nerden istersiniz." yanıtını verdi.

Söz konusu yanıt sosyal medyaya damga vurdu.