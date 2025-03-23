Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yandaş Cem Küçük'ün sanatçıları hedef alan paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde yüzbinlerce yurttaş başta Saraçhane Meydanı olmak üzere, yurdun dört bir yanında bir araya geldi.
İstanbul'da başlayan "İmamoğlu" protestoları da yurt geneline yayıldı.
Bu süreçte, sanatçılar ve ünlü isimler de İmamoğlu'na destek mesajları paylaşmaya devam ediyor.
Bugün sabah saatlerinde birçok sanatçı, Saraçhane'ye giderek İmamoğlu ile dayanışma mesajı verdi.
CEM KÜÇÜK SANATÇILARI HEDEF ALDI
Yandaş Cem Küçük ise, X'ten yaptığı paylaşımda sanatçıları hedef aldı.
Küçük, "Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı. Sayın sanatçı (!) takımı, Ekrem İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi" dedi.
ŞEVKET ÇORUH'UN YANITI GÜNDEM OLDU
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'tan ise Küçük'e yanıt gecikmedi.
Çoruh, Küçük'e, "Nerden istersiniz." yanıtını verdi.
Söz konusu yanıt sosyal medyaya damga vurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması
- Valilikten son dakika yasak kararı!
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- Özel'in son konuşmasında 'mikrofon' ayrıntısı!
- Özgür Özel'den 'Çağlayan' kararı!
- MHP’liler Ali Mahir Başarır’a tehdit yağdırdı!
- Her şey aynı bir tek ‘bavulları’ yok