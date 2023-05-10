2018 seçimlerinde Aksaray'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Aksaray'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Aksaray seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Aksaray seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:01
2018 seçimlerinde Aksaray'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Aksaray'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Aksaray seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE AKSARAY'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 131.386

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 48.064

HÜR DAVA PARTİSİ - 648

VATAN PARTİSİ - 460

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.678

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 23.160

SAADET PARTİSİ - 1.952

İYİ PARTİ - 24.660

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ AKSARAY'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

İYİ PARTİ - 1

2018 AKSARAY MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

İLKNUR İNCEÖZ - AKP

CENGİZ AYDOĞDU - AKP

RAMAZAN KAŞLI - MHP

AYHAN EREL - İYİ PARTİ


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