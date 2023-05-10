2018 seçimlerinde Yozgat'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Yozgat'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Yozgat seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:46

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:46

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE YOZGAT'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 138.261

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 64.026

HÜR DAVA PARTİSİ - 453

VATAN PARTİSİ - 451

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.447

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 30.138

SAADET PARTİSİ - 3.046

İYİ PARTİ - 19.162

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ YOZGAT'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 YOZGAT MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

BEKİR BOZDAĞ - AKP

YUSUF BAŞER - AKP

İBRAHİM ETHEM SADEF - MHP

ALİ KEVEN - CHP