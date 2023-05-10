2018 seçimlerinde Zonguldak'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Zonguldak'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Zonguldak seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Zonguldak seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE ZONGULDAK'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 178.995
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.316
HÜR DAVA PARTİSİ - 830
VATAN PARTİSİ - 1.553
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 7.406
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 119.800
SAADET PARTİSİ - 6.866
İYİ PARTİ - 30.388
BAĞIMSIZLAR - 1.191
2018 SEÇİMLERİ ZONGULDAK'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2
2018 ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
POLAT TÜRKMEN - AKP
AHMET ÇOLAKOĞLU - AKP
HAMDİ UÇAR - AKP
ÜNAL DEMİRTAŞ - CHP
DENİZ YAVUZYILMAZ - CHP
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