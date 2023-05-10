2018 seçimlerinde Zonguldak'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Zonguldak'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Zonguldak seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Zonguldak seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:50
2018 seçimlerinde Zonguldak'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Zonguldak'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Zonguldak seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ZONGULDAK'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 178.995

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.316

HÜR DAVA PARTİSİ - 830

VATAN PARTİSİ - 1.553

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 7.406

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 119.800

SAADET PARTİSİ - 6.866

İYİ PARTİ - 30.388

BAĞIMSIZLAR - 1.191

2018 SEÇİMLERİ ZONGULDAK'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

2018 ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

POLAT TÜRKMEN - AKP

AHMET ÇOLAKOĞLU - AKP

HAMDİ UÇAR - AKP

ÜNAL DEMİRTAŞ - CHP

DENİZ YAVUZYILMAZ - CHP


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