2018 seçimlerinde Ardahan'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Ardahan'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Ardahan seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:27

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:27

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ARDAHAN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 21.704

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 3.957

HÜR DAVA PARTİSİ - 205

VATAN PARTİSİ - 207

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 13.662

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 15.115

SAADET PARTİSİ - 585

İYİ PARTİ - 2.994

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ARDAHAN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 ARDAHAN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ORHAN ATALAY - AKP

ÖZTÜRK YILMAZ - CHP