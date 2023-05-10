2018 seçimlerinde Şırnak'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Şırnak'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Şırnak seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Şırnak seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:21
2018 seçimlerinde Şırnak'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Şırnak'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Şırnak seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ŞIRNAK'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 42.516

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 9.370

HÜR DAVA PARTİSİ - 4.856

VATAN PARTİSİ - 363

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 164.184

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 6.363

SAADET PARTİSİ - 1.069

İYİ PARTİ - 4.629

BAĞIMSIZLAR - 408

2018 SEÇİMLERİ ŞIRNAK'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3

2018 ŞIRNAK MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

RİZGİN BİRLİK - AKP

HASAN ÖZGÜNEŞ - HDP

NURAN İMİR - HDP

HÜSEYİN KAÇMAZ - HDP


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