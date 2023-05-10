2018 seçimlerinde Karaman'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Karaman'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Karaman seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:08

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:08

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BAYBURT'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 84.410

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 23.620

HÜR DAVA PARTİSİ - 362

VATAN PARTİSİ - 534

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2.491

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 25.615

SAADET PARTİSİ - 2.482

İYİ PARTİ - 18.195

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ BAYBURT'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 BAYBURT MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

RECEP ŞEKER - AKP

SELMAN OĞUZHAN ESER - AKP

İSMAİL ATAKAN ÜNVER - CHP