2018 seçimlerinde Bartın'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bartın'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bartın seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:24

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:24

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BARTIN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 59.687

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 21.604

HÜR DAVA PARTİSİ - 350

VATAN PARTİSİ - 672

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2.162

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 32.331

SAADET PARTİSİ - 2.690

İYİ PARTİ - 7.411

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ BARTIN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 BARTIN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

YILMAZ TUNÇ - AKP

AYSU BANKOĞLU - CHP