2018 seçimlerinde Batman'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Batman'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Batman seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:17

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:17

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BATMAN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 72.948

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 3.561

HÜR DAVA PARTİSİ - 11

VATAN PARTİSİ - 444

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 181.841

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 5.357

SAADET PARTİSİ - 9.166

İYİ PARTİ - 3.530

BAĞIMSIZLAR - 15.998

2018 SEÇİMLERİ BATMAN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4

2018 BATMAN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ZİVER ÖZDEMİR - AKP

FELEKNAS UCA - HDP

NECDET İPEKYÜZ - HDP

AYŞE ACAR BAŞARAN - HDP

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ - HDP