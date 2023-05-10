2018 seçimlerinde Batman'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Batman'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Batman seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Batman seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE BATMAN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 72.948
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 3.561
HÜR DAVA PARTİSİ - 11
VATAN PARTİSİ - 444
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 181.841
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 5.357
SAADET PARTİSİ - 9.166
İYİ PARTİ - 3.530
BAĞIMSIZLAR - 15.998
2018 SEÇİMLERİ BATMAN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4
2018 BATMAN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
ZİVER ÖZDEMİR - AKP
FELEKNAS UCA - HDP
NECDET İPEKYÜZ - HDP
AYŞE ACAR BAŞARAN - HDP
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ - HDP
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