2018 seçimlerinde Niğde'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Niğde'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Niğde seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Niğde seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE NİĞDE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 93.223
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 44.131
HÜR DAVA PARTİSİ - 451
VATAN PARTİSİ - 630
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.530
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 42.974
SAADET PARTİSİ - 2.549
İYİ PARTİ - 25.190
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ NİĞDE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
2018 NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
YAVUZ ERGUN - AKP
SELİM GÜLTEKİN - AKP
ÖMER FETHİ GÜRER - CHP
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