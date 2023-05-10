2018 seçimlerinde Niğde'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Niğde'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Niğde seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:52

Güncelleme: 10.05.2023 - 14:52

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE NİĞDE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 93.223

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 44.131

HÜR DAVA PARTİSİ - 451

VATAN PARTİSİ - 630

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.530

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 42.974

SAADET PARTİSİ - 2.549

İYİ PARTİ - 25.190

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ NİĞDE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

YAVUZ ERGUN - AKP

SELİM GÜLTEKİN - AKP

ÖMER FETHİ GÜRER - CHP