2018 seçimlerinde Şanlıurfa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Şanlıurfa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Şanlıurfa seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Şanlıurfa seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 458.246
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 80.810
HÜR DAVA PARTİSİ - 13.528
VATAN PARTİSİ - 997
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 251.779
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 33.791
SAADET PARTİSİ - 11.218
İYİ PARTİ - 16.174
BAĞIMSIZLAR - 3.448
2018 SEÇİMLERİ ŞANLIURFA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
2018 ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
AHMET EŞREF FAKIBABA - AKP
MEHMET KASIM GÜLPINAR - AKP
HALİL ÖZCAN - AKP
ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL - AKP
MEHMET ALİ CEVHERİ - AKP
İBRAHİM HALİL YILDIZ - AKP
HALİL ÖZŞAVLI - AKP
AHMET AKAY - AKP
İBRAHİM ÖZYAVUZ - MHP
NİMETULLAH ERDOĞMUŞ - HDP
AYŞE SÜRÜCÜ - HDP
NUSRETTİN MAÇİN - HDP
ÖMER ÖCALAN - HDP
AZİZ AYDINLIK - CHP
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