2018 seçimlerinde Şanlıurfa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Şanlıurfa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Şanlıurfa seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Şanlıurfa seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:38
2018 seçimlerinde Şanlıurfa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Şanlıurfa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Şanlıurfa seçim sonuçları
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 458.246

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 80.810

HÜR DAVA PARTİSİ - 13.528

VATAN PARTİSİ - 997

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 251.779

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 33.791

SAADET PARTİSİ - 11.218

İYİ PARTİ - 16.174

BAĞIMSIZLAR - 3.448

2018 SEÇİMLERİ ŞANLIURFA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

AHMET EŞREF FAKIBABA - AKP

MEHMET KASIM GÜLPINAR - AKP

HALİL ÖZCAN - AKP

ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL - AKP

MEHMET ALİ CEVHERİ - AKP

İBRAHİM HALİL YILDIZ - AKP

HALİL ÖZŞAVLI - AKP

AHMET AKAY - AKP

İBRAHİM ÖZYAVUZ - MHP

NİMETULLAH ERDOĞMUŞ - HDP

AYŞE SÜRÜCÜ - HDP

NUSRETTİN MAÇİN - HDP 

ÖMER ÖCALAN - HDP

AZİZ AYDINLIK - CHP


2018 seçim Cumhurbaşkanı Seçimi genel seçim Seçim seçimler 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

İlgili Haberler

2018 seçimlerinde Tunceli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tunceli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tunceli seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Tunceli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tunceli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tunceli seçim sonuçları
2018 seçimlerinde Trabzon'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Trabzon'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Trabzon seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Trabzon'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Trabzon'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Trabzon seçim sonuçları
2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler