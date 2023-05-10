2018 seçimlerinde Kırıkkale'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kırıkkale'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kırıkkale seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:12

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:12

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KIRIKKALE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 76.851

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.627

HÜR DAVA PARTİSİ - 299

VATAN PARTİSİ - 314

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2.796

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 26.888

SAADET PARTİSİ - 2.117

İYİ PARTİ - 24.021

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KIRIKKALE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 KIRIKKALE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

RAMAZAN CAN - AKP

HALİL ÖZTÜRK - MHP

AHMET ÖNAL - CHP