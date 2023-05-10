2018 seçimlerinde Kırıkkale'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kırıkkale'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kırıkkale seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Kırıkkale seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE KIRIKKALE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 76.851
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.627
HÜR DAVA PARTİSİ - 299
VATAN PARTİSİ - 314
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2.796
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 26.888
SAADET PARTİSİ - 2.117
İYİ PARTİ - 24.021
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ KIRIKKALE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
2018 KIRIKKALE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
RAMAZAN CAN - AKP
HALİL ÖZTÜRK - MHP
AHMET ÖNAL - CHP
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