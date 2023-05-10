2018 seçimlerinde Bayburt'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bayburt'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bayburt seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Bayburt seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:05
2018 seçimlerinde Bayburt'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bayburt'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bayburt seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE BAYBURT'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 28.216

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 13.463

HÜR DAVA PARTİSİ - 79

VATAN PARTİSİ - 51

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 593

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2.097

SAADET PARTİSİ - 1.593

İYİ PARTİ - 3.020

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ BAYBURT'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

2018 BAYBURT MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

FETANİ BATTAL - AKP


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