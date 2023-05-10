2018 seçimlerinde Tunceli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tunceli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tunceli seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Tunceli seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:28
2018 seçimlerinde Tunceli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tunceli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tunceli seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE TUNCELİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 8.216

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 3.203

HÜR DAVA PARTİSİ - 59

VATAN PARTİSİ - 67

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 28.510

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 14.704

SAADET PARTİSİ - 178

İYİ PARTİ - 920

BAĞIMSIZLAR - 15

2018 SEÇİMLERİ TUNCELİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 TUNCELİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ALİCAN ÖNLÜ - HDP

POLAT ŞAROĞLU - CHP


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