2018 seçimlerinde Osmaniye'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Osmaniye'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Osmaniye seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:53

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:53

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE OSMANİYE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 113.323

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 98.996

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.169

VATAN PARTİSİ - 677

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 11.210

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 42.321

SAADET PARTİSİ - 3.076

İYİ PARTİ - 41.699

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ OSMANİYE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 OSMANİYE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MÜCAHİT DURMUŞOĞLU - AKP

İSMAİL KAYA - AKP

DEVLET BAHÇELİ - MHP

BAHA ÜNLÜ - CHP