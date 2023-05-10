2018 seçimlerinde Denizli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Denizli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Denizli seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Denizli seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE DENİZLİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 278.925
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 63.105
HÜR DAVA PARTİSİ - 1.740
VATAN PARTİSİ - 2.176
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 27.588
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 192.012
SAADET PARTİSİ - 5.723
İYİ PARTİ - 112.713
BAĞIMSIZLAR - 573
2018 SEÇİMLERİ DENİZLİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3
İYİ PARTİ - 1
2018 DENİZLİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
CAHİT ÖZKAN - AKP
ŞAHİN TİN - AKP
AHMET YILDIZ - AKP
NİLGÜN ÖK - AKP
GÜLİZAR BİÇER KARACA - CHP
KAZIM ARSLAN - CHP
HAŞİM TEOMAN SANCAR - CHP
YASİN ÖZTÜRK - İYİ PARTİ
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