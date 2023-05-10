2018 seçimlerinde Denizli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Denizli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Denizli seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Denizli seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:46
2018 seçimlerinde Denizli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Denizli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Denizli seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE DENİZLİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 278.925

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 63.105

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.740

VATAN PARTİSİ - 2.176

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 27.588

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 192.012

SAADET PARTİSİ - 5.723

İYİ PARTİ - 112.713

BAĞIMSIZLAR - 573

2018 SEÇİMLERİ DENİZLİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3

İYİ PARTİ - 1

2018 DENİZLİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

CAHİT ÖZKAN - AKP

ŞAHİN TİN - AKP

AHMET YILDIZ - AKP

NİLGÜN ÖK - AKP

GÜLİZAR BİÇER KARACA - CHP

KAZIM ARSLAN - CHP

HAŞİM TEOMAN SANCAR - CHP

YASİN ÖZTÜRK - İYİ PARTİ


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