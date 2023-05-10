2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kahramanmaraş seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Kahramanmaraş seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:21
2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kahramanmaraş seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KAHRAMANMARAŞ'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 391.098

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 109.216

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.556

VATAN PARTİSİ - 1.377

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 25.730

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 65.348

SAADET PARTİSİ - 10.060

İYİ PARTİ - 64.494

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KAHRAMANMARAŞ'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 6

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MAHİR ÜNAL - AKP

AHMET ÖZDEMİR - AKP

CELALETTİN GÜVENÇ - AKP

İMRAN KILIÇ - AKP

MEHMET CİHAT SEZAL - AKP

HABİBE ÖÇAL - AKP

SEFER AYCAN - MHP

ALİ ÖZTUNÇ - CHP


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