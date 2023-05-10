2018 seçimlerinde Karabük'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Karabük'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Karabük seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Karabük seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:46
2018 seçimlerinde Karabük'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Karabük'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Karabük seçim sonuçları
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KARABÜK'TE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 83.252

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 21.007

HÜR DAVA PARTİSİ - 329

VATAN PARTİSİ - 564

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2.290

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 25.772

SAADET PARTİSİ - 2.660

İYİ PARTİ - 18.829

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KARABÜK'TE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

CUMHUR ÜNAL - AKP

NİYAZİ GÜNEŞ - AKP

HÜSEYİN AVNİ AKSOY - CHP


2018 seçim Cumhurbaşkanı Seçimi genel seçim Seçim seçimler 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

İlgili Haberler

2018 seçimlerinde Yalova'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Yalova'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Yalova seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Yalova'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Yalova'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Yalova seçim sonuçları
2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tekirdağ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tekirdağ seçim sonuçları
2018 seçimlerinde Kastamonu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kastamonu'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kastamonu seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Kastamonu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kastamonu'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kastamonu seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler