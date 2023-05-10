2018 seçimlerinde Kastamonu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kastamonu'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kastamonu seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:35

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:35

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KASTAMONU'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 130.270

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 50.072

HÜR DAVA PARTİSİ - 736

VATAN PARTİSİ - 1.095

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2.821

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 38.793

SAADET PARTİSİ - 2.357

İYİ PARTİ - 23.251

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KASTAMONU'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 KASTAMONU MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

HAKKI KÖYLÜ - AKP

METİN ÇELİK - AKP

HASAN BALTACI - CHP