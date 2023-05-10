2018 seçimlerinde Ordu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Ordu'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Ordu seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Ordu seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE ORDU'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 236.392
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 81.680
HÜR DAVA PARTİSİ - 1.262
VATAN PARTİSİ - 1.784
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 6.789
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 110.237
SAADET PARTİSİ - 5.530
İYİ PARTİ - 41.032
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ ORDU'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2
2018 ORDU MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
ŞENEL YEDİYILDIZ - AKP
ERGÜN TAŞCI - AKP
METİN GÜNDOĞDU - AKP
CEMAL ENGİNYURT - MHP
SEYİT TORUN - CHP
MUSTAFA ADIGÜZEL - CHP
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