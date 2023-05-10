2018 seçimlerinde Ordu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Ordu'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Ordu seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Ordu seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:57
2018 seçimlerinde Ordu'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Ordu'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Ordu seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ORDU'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 236.392

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 81.680

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.262

VATAN PARTİSİ - 1.784

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 6.789

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 110.237

SAADET PARTİSİ - 5.530

İYİ PARTİ - 41.032

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ORDU'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

2018 ORDU MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ŞENEL YEDİYILDIZ - AKP

ERGÜN TAŞCI - AKP

METİN GÜNDOĞDU - AKP

CEMAL ENGİNYURT - MHP

SEYİT TORUN - CHP

MUSTAFA ADIGÜZEL - CHP


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