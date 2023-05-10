2018 seçimlerinde Kilis'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kilis'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kilis seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:49

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KİLİS'TE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 38.481

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 15.405

HÜR DAVA PARTİSİ - 180

VATAN PARTİSİ - 131

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1.741

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 11.051

SAADET PARTİSİ - 1.019

İYİ PARTİ - 7.690

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KİLİS'TE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

2018 KİLİS MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MUSTAFA HİLMİ DÜLGER - AKP

AHMET SALİH DAL - AKP