2018 seçimlerinde Kocaeli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kocaeli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kocaeli seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Kocaeli seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE KOCAELİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 585.313
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 137.708
HÜR DAVA PARTİSİ - 1.889
VATAN PARTİSİ - 2.111
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 89.162
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 243.828
SAADET PARTİSİ - 26.436
İYİ PARTİ - 125.118
BAĞIMSIZLAR - 500
2018 SEÇİMLERİ KOCAELİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 7
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3
İYİ PARTİ - 1
2018 KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
FİKRİ IŞIK - AKP
İLYAS ŞEKER - AKP
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU - AKP
MEHMET AKİF YILMAZ - AKP
SAMİ ÇAKIR - AKP
CEMİL YAMAN - AKP
EMİNE ZEYBEK - AKP
SAFFET SANCAKLI - MHP
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - HDP
FATMA KAPLAN HÜRRİYET - CHP
HAYDAR AKAR - CHP
TAHSİN TARHAN - CHP
LÜTFÜ TÜRKKAN - İYİ PARTİ
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