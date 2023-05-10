2018 seçimlerinde Kocaeli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kocaeli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kocaeli seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:55

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:55

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KOCAELİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 585.313

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 137.708

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.889

VATAN PARTİSİ - 2.111

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 89.162

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 243.828

SAADET PARTİSİ - 26.436

İYİ PARTİ - 125.118

BAĞIMSIZLAR - 500

2018 SEÇİMLERİ KOCAELİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 7

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3

İYİ PARTİ - 1

2018 KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

FİKRİ IŞIK - AKP

İLYAS ŞEKER - AKP

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU - AKP

MEHMET AKİF YILMAZ - AKP

SAMİ ÇAKIR - AKP

CEMİL YAMAN - AKP

EMİNE ZEYBEK - AKP

SAFFET SANCAKLI - MHP

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - HDP

FATMA KAPLAN HÜRRİYET - CHP

HAYDAR AKAR - CHP

TAHSİN TARHAN - CHP

LÜTFÜ TÜRKKAN - İYİ PARTİ