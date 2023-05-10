2018 seçimlerinde Sinop'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Sinop'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Sinop seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:12

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:12

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE SİNOP'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 77.085

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 10.064

HÜR DAVA PARTİSİ - 789

VATAN PARTİSİ - 2.790

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 33.789

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 147.454

SAADET PARTİSİ - 1.561

İYİ PARTİ - 12.952

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ SİNOP'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 SİNOP MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

NAZIM MAVİŞ - AKP

BARIŞ KARADENİZ - CHP