2018 seçimlerinde Sinop'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Sinop'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Sinop seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Sinop seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE SİNOP'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 77.085
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 10.064
HÜR DAVA PARTİSİ - 789
VATAN PARTİSİ - 2.790
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 33.789
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 147.454
SAADET PARTİSİ - 1.561
İYİ PARTİ - 12.952
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ SİNOP'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
2018 SİNOP MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
NAZIM MAVİŞ - AKP
BARIŞ KARADENİZ - CHP
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