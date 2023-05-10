2018 seçimlerinde Kırklareli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kırklareli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kırklareli seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Kırklareli seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:12
2018 seçimlerinde Kırklareli'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kırklareli'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kırklareli seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KIRKLARELİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 66.885

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 12.125

HÜR DAVA PARTİSİ - 367

VATAN PARTİSİ - 695

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 8.417

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 118.168

SAADET PARTİSİ - 1.499

İYİ PARTİ - 40.604

BAĞIMSIZLAR - 61

2018 SEÇİMLERİ KIRKLARELİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

2018 KIRKLARELİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

SELAHATTİN MİNSOLMAZ - AKP

TÜRABİ KAYAN - CHP

VECDİ GÜNDOĞDU - CHP


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