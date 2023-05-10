2018 seçimlerinde Van'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Van'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Van seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Van seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:42
2018 seçimlerinde Van'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Van'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Van seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE VAN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 167.667

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 16.245

HÜR DAVA PARTİSİ - 4.773

VATAN PARTİSİ - 850

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 313.017

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 13.914

SAADET PARTİSİ - 4.208

İYİ PARTİ - 6.720

BAĞIMSIZLAR - 314

2018 SEÇİMLERİ VAN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 5

2018 VAN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

OSMAN NURİ GÜLAÇAR - AKP

İRFAN KARTAL - AKP

ABDULAHAT ARVAS - AKP

SEZAİ TEMELLİ - HDP

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN - HDP

MURAT SARISAÇ - HDP

MUAZZEZ ORHAN - HDP

TAYİP TEMEL - HDP


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