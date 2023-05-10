2018 seçimlerinde Van'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Van'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Van seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Van seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE VAN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 167.667
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 16.245
HÜR DAVA PARTİSİ - 4.773
VATAN PARTİSİ - 850
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 313.017
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 13.914
SAADET PARTİSİ - 4.208
İYİ PARTİ - 6.720
BAĞIMSIZLAR - 314
2018 SEÇİMLERİ VAN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 5
2018 VAN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
OSMAN NURİ GÜLAÇAR - AKP
İRFAN KARTAL - AKP
ABDULAHAT ARVAS - AKP
SEZAİ TEMELLİ - HDP
BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN - HDP
MURAT SARISAÇ - HDP
MUAZZEZ ORHAN - HDP
TAYİP TEMEL - HDP
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