2018 seçimlerinde Mardin'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Mardin'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Mardin seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Mardin seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE MARDİN'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 120.854
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 10.429
HÜR DAVA PARTİSİ - 8.268
VATAN PARTİSİ - 673
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 235.722
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 13.153
SAADET PARTİSİ - 3.278
İYİ PARTİ - 4.483
BAĞIMSIZLAR - 350
2018 SEÇİMLERİ MARDİN'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4
2018 MARDİN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MAHİR ÜNAL - AKP
AHMET ÖZDEMİR - AKP
CELALETTİN GÜVENÇ - AKP
İMRAN KILIÇ - AKP
MEHMET CİHAT SEZAL - AKP
HABİBE ÖÇAL - AKP
SEFER AYCAN - MHP
ALİ ÖZTUNÇ - CHP
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