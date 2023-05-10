2018 seçimlerinde Mardin'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Mardin'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Mardin seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:24

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:24

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MARDİN'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 120.854

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 10.429

HÜR DAVA PARTİSİ - 8.268

VATAN PARTİSİ - 673

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 235.722

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 13.153

SAADET PARTİSİ - 3.278

İYİ PARTİ - 4.483

BAĞIMSIZLAR - 350

2018 SEÇİMLERİ MARDİN'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4

2018 MARDİN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MAHİR ÜNAL - AKP

AHMET ÖZDEMİR - AKP

CELALETTİN GÜVENÇ - AKP

İMRAN KILIÇ - AKP

MEHMET CİHAT SEZAL - AKP

HABİBE ÖÇAL - AKP

SEFER AYCAN - MHP

ALİ ÖZTUNÇ - CHP