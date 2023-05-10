2018 seçimlerinde Kars'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kars'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kars seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:30

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:30

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KARS'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 55.911

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 10.664

HÜR DAVA PARTİSİ - 430

VATAN PARTİSİ - 426

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 47.052

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 21.132

SAADET PARTİSİ - 1.012

İYİ PARTİ - 10.853

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KARS'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1

2018 KARS MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

AHMET ARSLAN - AKP

YUNUS KILIÇ - AKP

AYHAN BİLGEN - HDP