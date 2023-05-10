2018 seçimlerinde Konya'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Konya'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Konya seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Konya seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE KONYA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 804.146
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 209.722
HÜR DAVA PARTİSİ - 2.838
VATAN PARTİSİ - 2.105
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 50.266
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 130.962
SAADET PARTİSİ - 31.614
İYİ PARTİ - 121.356
BAĞIMSIZLAR - 596
2018 SEÇİMLERİ KONYA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 10
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2
İYİ PARTİ - 1
2018 KONYA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
AHMET SORGUN - AKP
TAHİR AKYÜREK - AKP
ORHAN ERDEM - AKP
LEYLA ŞAHİN USTA - AKP
ZİYA ALTUNYALDIZ - AKP
HACI AHMET ÖZDEMİR - AKP
GÜLAY SAMANCI - AKP
ABDULLAH AĞRALI - AKP
SELMAN ÖZBOYACI - AKP
HALİL ETYEMEZ - AKP
MUSTAFA KALAYCI - MHP
ESİN KARA - MHP
ABDULLATİF ŞENER - CHP
ABDULKADİR KARADUMAN - CHP
FAHRETTİN YOKUŞ - İYİ PARTİ
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