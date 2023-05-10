2018 seçimlerinde Konya'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Konya'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Konya seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:01

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:01

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KONYA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 804.146

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 209.722

HÜR DAVA PARTİSİ - 2.838

VATAN PARTİSİ - 2.105

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 50.266

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 130.962

SAADET PARTİSİ - 31.614

İYİ PARTİ - 121.356

BAĞIMSIZLAR - 596

2018 SEÇİMLERİ KONYA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 10

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

İYİ PARTİ - 1

2018 KONYA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

AHMET SORGUN - AKP

TAHİR AKYÜREK - AKP

ORHAN ERDEM - AKP

LEYLA ŞAHİN USTA - AKP

ZİYA ALTUNYALDIZ - AKP

HACI AHMET ÖZDEMİR - AKP

GÜLAY SAMANCI - AKP

ABDULLAH AĞRALI - AKP

SELMAN ÖZBOYACI - AKP

HALİL ETYEMEZ - AKP

MUSTAFA KALAYCI - MHP

ESİN KARA - MHP

ABDULLATİF ŞENER - CHP

ABDULKADİR KARADUMAN - CHP

FAHRETTİN YOKUŞ - İYİ PARTİ